Радбезу ООН продемонстрували докази використання армією РФ північнокорейський ракет проти України

На засіданні радбезу ООН США та їхні союзники звинуватили Росію й Північну Корею в порушенні ембарго ООН на експорт зброї з КНДР. Традиційно російська сторона назвала всі звинувачення безпідставними, а Пхеньян узагалі відкинув саму ідею зустрічі, повідомляє АР.

У межах засідання виконавчий директор організації Conflict Armament Research Джона Лефф представив докладний аналіз залишків ракети, якою 2 січня було завдано удару по Харкову. Він розповів, що організацією було задокументовано та описано частини ракети — двигун, хвостову частину та близько 300 компонентів, що були виготовлені 26 компаніями з восьми країн. Урешті експертам вдалося встановити, що ця ракета типу KN-23 або KN-24, яку у 2023 році виготовили у КНДР.

За словами Леффа, висновок спеціалістів базується на унікальних характеристиках ракети: діаметрі, приводах реактивної лопатки, візерунка довкола запальника тощо. Окрім того, на деяких компонентах можна побачити корейські ієрогліфи.

«Після первинної документації наші команди перевірили ще три ідентичні ракети КНДР, які вразили Київ і Запоріжжя на початку цього року», — наголосив Джона Лефф.

Та допомога КНДР не обмежується лише постачанням ракет. Експерти Conflict Armament Research виявили та задокументували наявність інших видів зброї, зокрема артилерійські снаряди, виготовлені ще у 1977 році. Все це озброєння було захоплено на лінії фронту та раніше не використовувалося армією РФ у війні проти України.

Представник Сполучених Штатів при ООН Роберт Вуд назвав виступ Леффа переконливим та вкорте наголосив на тому, що Пхеньян активно допомагає Москві.

«Як постійний член Ради безпеки, Росія несе відповідальність за підтримку та зміцнення міжнародного миру та безпеки. Проте Росія запускає проти українського народу балістичні ракети, які вона незаконно придбала у КНДР», — сказав Вуд.

Посол Росії в ООН Василь Небензя слухає промовців під час засідання Ради Безпеки в штаб-квартирі ООН, 28 червня 2024 / Фото AP Photo

Представник РФ Василь Небензя традиційно звинуватив опонентів у антиросійській риториці та назвав усі звинувачення безпідставними. Водночас він звинуватив США в мілітаризації Азійсько-Тихоокеанського регіону

Посол Північної Кореї Кім Сонг назвав Сполучені Штати «найбільшим у світі експортером зброї» і звинуватив західні країни в намагання порушити глобальний мир.