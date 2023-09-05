Рада звільнила Резнікова

Верховна Рада підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.

Відставку Резнікова підтримали 327 парламентарів.

За регламентом, перед розглядом відставки міністр, якого відправляють у відставку, має право на виступ. Тож Резніков виступав з трибуни перед депутатами.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 3 вересня заявив, що вирішив провести заміну міністра оборони України. Сталося це після низки скандалів із закупівлями Міноборони.

Глава держави вважає, що Олексія Резнікова має замінити глава Фонду держмайна України Рустем Умєров та заявив, що очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури.

За даними нардепа Ярослава Железняка призначення Рустема Умєрова на посаду буде розглядатись 6 вересня.

Резніков очолював Мінборони України з 4 листопада 2021 року. До цього він був віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У 2008-2014 був депутатом Київської міської ради VI скликання, обраним від Блоку Миколи Катеринчука. Член комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

З червня 2014 року – депутат Київської міської ради VII скликання від партії “УДАР”. Голова комісії Київської міської ради з питань відновлення прав реабілітованих.

З червня 2014 року до 2015-го Резніков був заступником міського голови – секретарем Київської міської ради, а з квітня 2016-го – обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

З 18 вересня 2019 року – представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.