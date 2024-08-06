Економіка

Рада ЄС схвалила надання Україні €4,2 млрд
6 Серпня 2024 15:17

Рада ЄС схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомило головування Угорщини у Раді ЄС.

“Після завершення письмової процедури Рада сьогодні прийняла імплементаційне рішення, дозволяючи здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління”, – сказано у повідомленні.

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility, яка передбачає підтримку України від ЄС на суму 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 рік. У червні того ж року було укладено кредитну угоду між Україною та Європейським Союзом у рамках цієї програми.


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