Рада ЄС схвалила надання Україні €4,2 млрд

Рада ЄС схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомило головування Угорщини у Раді ЄС.

“Після завершення письмової процедури Рада сьогодні прийняла імплементаційне рішення, дозволяючи здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility. Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління”, – сказано у повідомленні.

