Політика

Рада ухвалила закон про посилення незалежності САП, але зі збереженням “правок Лозового”

8 Грудня 2023 15:06
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рада

Верховна Рада України ухвалила закон про № 10060 про незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але зберегла у ньому дію «правок Лозового».

Про це заявив нардеп від партії Голос Ярослав Железняк.

Він зазначив, що у законопроєкті «тільки дуже частково» скасовані деякі норми по «правкам Лозового»

Ухвалення відповідного законопроєкту було однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду, Європейського союзу, а також послів G7.

«Правда позиція останніх по правкам Лозового була проігнорована», — написав нардеп.

«Правки Лозового» — зміни до КПК України, які, серед іншого, передбачали новий спосіб захисту від кримінального обвинувачення та переслідування — оскарження повідомлення про підозру.


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