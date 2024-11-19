Рада ухвалила держбюджет на 2025 рік

Верховна Рада в цілому ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік. Відповідний законопроєкт підтримали 257 депутатів.

Як зазначив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, всі податки громадян та бізнесу наступного року в першу чергу будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни.

Документ передбачає рекордні видатки на рівні 3,94 трлн гривень, з них видатки на оборону становлять 2,22 трлн гривень. Дохід передбачається на рівні 2,3 трлн гривень.

Оборона та безпека

На ці потреби буде виділено рекордну суму – 2,23 трлн грн. З них 739 млрд грн спрямують на виробництво і закупівлю зброї, модернізацію оборонно-промислового комплексу та закупівлю дронів.

Соціальна підтримка

Другим пріоритетом стане допомога громадянам. На соціальні програми передбачено 421 млрд грн, зокрема, у березні планується індексація пенсій.

Освіта та медицина

На освіту виділять 199 млрд грн, а на охорону здоров’я – 217 млрд грн. 10,7 млрд грн спрямують на оновлення медичних закладів, обладнання та створення реабілітаційних центрів. Для модернізації освітніх закладів і облаштування укриттів передбачено 17,5 млрд грн.

Регіональний розвиток

Ресурс місцевих бюджетів у 2025 році зросте на 15%, що забезпечить підтримку регіонів і громад.

Шмигаль підкреслив, що цей бюджет визначає ключові пріоритети: оборону, підтримку людей та розвиток і відновлення країни.