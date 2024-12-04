Економіка

Рада скасувала збільшення податків для ФОП
4 Грудня 2024 12:46
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вру, податок
Верховна Рада України / Фото з відкритих джерел

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9319, який передбачає важливі зміни у податковому законодавстві, зокрема для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Ключовим нововведенням є скасування можливості запровадження підвищених податків “заднім числом” для ФОП.

Про це повідомляє заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Документ також стосується оподаткування винагород за гіг-контракти у резидентів “Дія.Сіті”. Зокрема, для стартапів скасовано норму, яка забороняла застосовувати пільгову ставку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5% і мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ), якщо кількість працівників у компанії становить менше ніж 9 осіб.

Крім того, у законопроєкті передбачено перенесення дати запровадження нових податкових ставок для ФОП і юридичних осіб на спрощеній системі з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. Також передбачено зниження ставки рентної плати за видобування каоліну.

Ще однією важливою нормою є тимчасове звільнення підприємців від штрафів за неподання звітів щодо контрольованих іноземних компаній (КІК) на період дії воєнного стану.


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