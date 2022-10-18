Рада скасувала призов на термінову службу

В Україні скасовано призов на термінову службу під час війни. За такий законопроект сьогодні проголосували більшість депутатів Верховної ради країни.

Це означає, що під час війни призов на обов’язкову термінову службу не проводитиметься. Призовні комісії займатимуться лише медоглядами призовників до 27 років, їх постановкою на військовий облік чи зняттям звідти. Також вони видаватимуть напрямки тим молодим людям, які хочуть вступити до військових вишів.

Нагадаємо, що після початку війни президент Володимир Зеленський підписав наказ про загальну мобілізацію. Вона і військовий стан в Україні діють до 21 листопада, але цей термін може тривати (питання перебуває у компетенції Верховної ради).