Суспільство

Рада розблокувала закон про медичний канабіс

16 Січня 2024 16:05
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рада, канабіс

Верховна Рада у вівторок, 16 січня, розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс. Блокувальну постанову #7457п провалено», — написав він.

21 грудня Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про медичний канабіс. Він регулюватиме обіг канабісу тільки в медичній, промисловій та науковій діяльності. Поширення марихуани для рекреаційного споживання буде і надалі вважатися злочином.

22 грудня Фракція Батьківщина заблокувала підписання законопроєкту.


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