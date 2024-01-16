Рада розблокувала закон про медичний канабіс

Верховна Рада у вівторок, 16 січня, розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Рада розблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс. Блокувальну постанову #7457п провалено», — написав він.
21 грудня Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про медичний канабіс. Він регулюватиме обіг канабісу тільки в медичній, промисловій та науковій діяльності. Поширення марихуани для рекреаційного споживання буде і надалі вважатися злочином.
22 грудня Фракція Батьківщина заблокувала підписання законопроєкту.