Рада підтримала поступове підвищення акцизу на сигарети

Депутати підтримали у першому читанні проєкт закону, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Документ підтримали 249 парламентарів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Згідно з проєктом, у 2025 році акциз на цигарки зросте на +23%, а після цього його розмір підвищуватиметься на 5% до 2028 року. При цьому у 2024 році збільшення відбудеться лише у разі девальвації.

“Реалізація законопроєкту призведе до збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13 8 млрд грн” – вказав Железняк.

Питання акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання буде переглянуто до другого читання.