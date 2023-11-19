Рада директорів OpenAI вже розпочала переговори про повернення Сема Альтмана

Рада директорів OpenAI, що розробила ChatGPT, веде переговори про повернення звільненого засновника компанії Сема Альтмана на посаду генерального директора. Про це з посиланням на джерела повідомляють одразу кілька американських видань.

Про звільнення Альтмана було оголошено 17 листопада. Рада директорів заявила, що гендиректор «не був послідовно відвертий у своїх контактах із правлінням, що заважало йому виконувати свої обов’язки». Також з ради директорів вивели співзасновника та президента OpenAI Грега Брокмана, після чого він і ще три старші розробники також покинули компанію. Звільнення Альтмана стало великою несподіванкою, він не був у курсі про нього заздалегідь. Точні причини звільнення невідомі.

Як пише NYT, відставка Альтмана викликала протести серед інвесторів OpenAI і під їхнім тиском члени ради директорів вже наступного дня розпочали переговори про можливе повернення гендиректора.

Джерело The Verge сказало, що рада «двійно налаштована» з приводу повернення Альтмана і хотіла б значних змін в управлінні компанією. За попередніми даними, правління в принципі погодилося піти у відставку і дозволити Альтману та Брокману повернутися, але з того часу вагалося з ухваленням остаточного рішення, пропустивши дедлайн, після якого багато співробітників OpenAI обіцяли піти у відставку.

Тимчасовим головою OpenAI після звільнення Сема Альтмана було призначено директора з технологій Міру Мураті.