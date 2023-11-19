Техно

Рада директорів OpenAI вже розпочала переговори про повернення Сема Альтмана

19 Листопада 2023 10:56
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ChatGPT

Рада директорів OpenAI, що розробила ChatGPT, веде переговори про повернення звільненого засновника компанії Сема Альтмана на посаду генерального директора. Про це з посиланням на джерела повідомляють одразу кілька американських видань.

Про звільнення Альтмана було оголошено 17 листопада. Рада директорів заявила, що гендиректор «не був послідовно відвертий у своїх контактах із правлінням, що заважало йому виконувати свої обов’язки». Також з ради директорів вивели співзасновника та президента OpenAI Грега Брокмана, після чого він і ще три старші розробники також покинули компанію. Звільнення Альтмана стало великою несподіванкою, він не був у курсі про нього заздалегідь. Точні причини звільнення невідомі.

Як пише NYT, відставка Альтмана викликала протести серед інвесторів OpenAI і під їхнім тиском члени ради директорів вже наступного дня розпочали переговори про можливе повернення гендиректора.

Джерело The Verge сказало, що рада «двійно налаштована» з приводу повернення Альтмана і хотіла б значних змін в управлінні компанією. За попередніми даними, правління в принципі погодилося піти у відставку і дозволити Альтману та Брокману повернутися, але з того часу вагалося з ухваленням остаточного рішення, пропустивши дедлайн, після якого багато співробітників OpenAI обіцяли піти у відставку.

Тимчасовим головою OpenAI після звільнення Сема Альтмана було призначено директора з технологій Міру Мураті.


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