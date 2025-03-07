П’ять українських населених пунктів отримають понад 5 млрд гривень на відновлення

Сьогодні, 7 березня, на засідання Уряду премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів виділено понад п’ять млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Кабінету Міністрів України.

Суму в 5,2 млрд гривень виділено на відновлення п’яти населених пунктів: Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині.

Громади цих населених пунктів отримають кошти на капітальний ремонт і зведення нового житла. Також гроші підуть на відновлення та модернізацію комунальних послуг, таких як тепло-, газо- та водопостачання. Заплановано й реконструкцію транспортної та соціальної інфраструктури.

“Відновлення цих населених пунктів відбувається комплексно й одразу проходить за принципом “відбудувати краще, ніж було”, – зазначив Шмигаль.