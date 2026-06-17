П’ять ударів поспіль: у Запоріжжі через нічну атаку РФ загинула людина, семеро постраждали

У ніч на 17 червня російські війська завдали п’яти ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро звернулися по медичну допомогу.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У постраждалих діагностували осколкові поранення, травми голови та контузії.

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У результаті обстрілу сталася пожежа у житловому будинку та торгівельному центрі. Пошкоджень також зазнав один із закладів освіти — вибуховою хвилею там вибило вікна.

Загалом пошкоджено дев’ять житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя. Серед них п’ять багатоквартирних будинків та чотири будинки приватного сектору — вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено дахи. Ліквідація наслідків атаки тривала всю ніч і продовжується.