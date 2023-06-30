ПВК “Вагнера” продовжує вербувати найманців по всій РФ

Майже через тиждень після спроби збройного заколоту, який, за словами російського президента Володимира Путіна, поставив країну на межу громадянської війни, ПВК «Вагнер» продовжує вербувати найманців по всій країні, передає ВВС.

З російського телефонного номера журналісти обдзвонили більше десятка пунктів вербування. У всіх відділеннях ПВК «Вагнер» – від Калінінграда до Краснодара – підтвердили, що група не розпущена, і набір найманців ведеться у звичайному режимі.

Телефонні номери, зазначені в довгому списку контактів ПВК «Вагнер», в основному належать організаціям, які займаються контактними видами спорту – на зразок шкіл бойових мистецтв або боксерських клубів.

Декілька людей, які відповіли на дзвінок, запевнили, що найняті ними бійці підписують контракт не з Міноборони Росії, а саме з ПВК «Вагнер».

Бажаючим вступити до лав ЧВК, як і раніше, пропонується щедра зарплата в розмірі 240 тис. рублів на місяць. Контракт укладається на півроку.

Людина, яка підняла слухавку у Волгограді, сказала, що якщо хтось запишеться сьогодні, то моно «відправити її вже завтра», підтвердивши, що є і новий напрямок – Білорусь. Проте досі немає ознак того, що найманці ПВК «Вагнер» уже перебралися туди.