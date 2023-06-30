Політика

ПВК “Вагнера” продовжує вербувати найманців по всій РФ

30 Червня 2023 21:50
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Майже через тиждень після спроби збройного заколоту, який, за словами російського президента Володимира Путіна, поставив країну на межу громадянської війни, ПВК «Вагнер» продовжує вербувати найманців по всій країні, передає ВВС.

З російського телефонного номера журналісти обдзвонили більше десятка пунктів вербування. У всіх відділеннях ПВК «Вагнер» – від Калінінграда до Краснодара – підтвердили, що група не розпущена, і набір найманців ведеться у звичайному режимі.

Телефонні номери, зазначені в довгому списку контактів ПВК «Вагнер», в основному належать організаціям, які займаються контактними видами спорту – на зразок шкіл бойових мистецтв або боксерських клубів.

Декілька людей, які відповіли на дзвінок, запевнили, що найняті ними бійці підписують контракт не з Міноборони Росії, а саме з ПВК «Вагнер».

Бажаючим вступити до лав ЧВК, як і раніше, пропонується щедра зарплата в розмірі 240 тис. рублів на місяць. Контракт укладається на півроку.

Людина, яка підняла слухавку у Волгограді, сказала, що якщо хтось запишеться сьогодні, то моно «відправити її вже завтра», підтвердивши, що є і новий напрямок – Білорусь. Проте досі немає ознак того, що найманці ПВК «Вагнер» уже перебралися туди.


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