Путіну показали мапу, на якій немає України

Голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін напередодні зустрівся із президентом Росії Володимиром Путіним. На зустріч він приніс карту, складену за французького короля Людовіка XIV, і сказав, що на цій карті немає України. Путін сказав: “Ну, звичайно”.

“Ну, ми знаємо, що ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства. А вже потім, після Жовтневої революції, почали утворюватися усілякі квазідержавні утворення, а радянська влада створила Радянську Україну”, – заявив Путін.

При цьому Крим на цій карті не входить до складу Росії, півострів обведений як окрема держава. У XVII столітті там було Кримське ханство, яке в союзі з Османською імперією воювало з Росією. До складу Російської імперії Крим був включений лише наприкінці XVIII ст. При цьому російська влада, виправдовуючи анексію Криму в 2014 році, називала півострів “споконвічно російською” територією.

Крім того, територія, де згодом буде розташований Петербург, позначена як Інгрия та належить Швеції.

Видання “Полігон.медіа” пише, що на карті, яку показав Зорькін, Україна таки є. Вона називається “Ukraine pays des cosaques” або “Україна, земля козаків” у перекладі з французької. На той час вона була частиною Речі Посполитої.

Путін неодноразово – у тому числі й у промові, що передувала початку широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року – розмірковував про те, що Україну нібито створив Володимир Ленін, а до утворення УРСР її не існувало. Багато істориків критикували таке трактування історичних подій, як щодо далекого минулого, так і XX століття, коли після революції 1917 року було створено незалежну Українську народну республіку.