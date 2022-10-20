Путіну дали постріляти з гвинтівки

Російський президент Володимир Путін приїхав сьогодні на полігон Західного військового округу у Рязанській області та поспілкувався з мобілізованими.

Як пишуть місцеві ЗМІ, він перевірив питання бойового злагодження підрозділів та готовність мобілізованого особового складу до виконання завдань на території України.

Крім того, Путін заслухав доповідь міністра оборони Сергія Шойгу щодо проходження мобілізованими курсу бойової підготовки та бойового злагодження у складі підрозділів.

Путін також подивився, як мобілізовані долають смугу перешкоди та вправляються у боротьбі з бронетехнікою умовного супротивника у ближньому бою.

Проінспектував заняття з тактичної, вогневої, інженерної та медичної підготовки солдатів.

Також Путін заглянув на стрілецький комплекс і сам постріляв із снайперської гвинтівки.

Путин приехал к мобилизованным на полигон Западного военного округа в Рязанской области и пострелял из винтовки. pic.twitter.com/pWXkMdu2Cp — Головне в Україні (@glavnoe_ua) October 20, 2022