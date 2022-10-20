Політика

Путіну дали постріляти з гвинтівки

20 Жовтня 2022 19:08
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путін

Російський президент Володимир Путін приїхав сьогодні на полігон Західного військового округу у Рязанській області та поспілкувався з мобілізованими.

Як пишуть місцеві ЗМІ, він перевірив питання бойового злагодження підрозділів та готовність мобілізованого особового складу до виконання завдань на території України.

Крім того, Путін заслухав доповідь міністра оборони Сергія Шойгу щодо проходження мобілізованими курсу бойової підготовки та бойового злагодження у складі підрозділів.

Путін також подивився, як мобілізовані долають смугу перешкоди та вправляються у боротьбі з бронетехнікою умовного супротивника у ближньому бою.

Проінспектував заняття з тактичної, вогневої, інженерної та медичної підготовки солдатів.

Також Путін заглянув на стрілецький комплекс і сам постріляв із снайперської гвинтівки.


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