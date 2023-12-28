Політика

Путін заявив Сі Цзіньпіну, що Росія “воюватиме в Україні щонайменше п’ять років” — ЗМІ

28 Грудня 2023 07:50
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війна, путін

Під час зустрічі в Москві в березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що Росія «воюватиме в Україні щонайменше п’ять років», пише Nikkei Asia.

Видання повідомляє, що, вочевидь, у такий спосіб Путін підбив підсумок ситуації, яка на той момент була не на користь Росії, і спробував запевнити Сі, що в кінцевому підсумку Росія «вийде переможцем».

Ймовірно, малося на увазі, що затяжна війна буде на користь країни-агресора.

У статті сказано, що з іншого боку, це зауваження було попередженням Сі не змінювати свою позицію.

Ця поїздка стала першим візитом Сі до Росії після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Видання пише, що з огляду на слова Путіна, сказані Сі у березні, не слід брати за чисту монету повідомлення про наміри диктатора припинити вогонь.

«Можливо, Путін просто хоче створити ілюзію того, що він рухається до припинення вогню або навіть до миру напередодні президентських виборів у Росії в березні, вважаючи, що така атмосфера сприятиме йому на виборах», — йдеться у статті.


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