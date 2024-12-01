Путін затвердив військовий бюджет на 2025-2027 роки

Президент Росії Володимир Путін затвердив цільовий військовий бюджет на 2025-2027 роки, передає Reuters.

Державний бюджет на наступний рік включає 25-відсоткове збільшення військових витрат, він буде найсекретнішим у пострадянській історії, оскільки майже третина всіх витрат буде закрита для громадського контролю, зазначає агентство.

Уряд визнав, що потреби того, що Москва називає своєю спеціальною військовою операцією в Україні, і підтримка військових залишаться пріоритетом бюджету поряд із соціальними потребами і технологічним розвитком.

Уряд представив проєкт бюджету як «збалансований»: дефіцит знизиться до 0,5% проти прогнозованого на цей рік дефіциту в 1,7%, а державний борг залишиться нижчим за позначку в 20% протягом наступних трьох років.