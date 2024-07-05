Путін відмовляється від переговорів про перемир’я, вимагає роззброєння України, – ISW

Президент Росії Володимир Путін категорично відкинув участь Росії у будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість вимагаючи “незворотного” роззброєння України як умови для будь-якої угоди про перемир’я.

Такого висновку дійшли фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

Путін фактично вимагає, щоб Україна здалася до початку перемир’я. Про це він заявив на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані, Казахстан, 4 липня.

Путін неодноразово зображував Захід як свого бажаного партнера в переговорах про перемир’я, прагнучи спонукати Захід до поступок на шкоду суверенітету України. Проте на цей раз він відкинув усіх посередників як можливих учасників угоди між Україною та Росією, а також відкинув Верховну Раду як можливу контактну точку для переговорів, хоча раніше стверджував, що саме цей орган є єдиним легітимним українським суб’єктом для переговорів. Тепер Путін назвав усі українські урядові установи нелегітимними або непридатними для переговорів і відкинув ідею участі третіх сторін у переговорах, фактично відмовляючись від будь-якого реального процесу для значущих переговорів про припинення вогню.

Путін наполягає на тому, щоб Україна погодилася на заходи з роззброєння, які були б незворотними. Він аргументує це тим, що Росія не може допустити, щоб українська армія використала перемир’я для відновлення своїх сил. Проте він не згадав про те, що російські війська майже напевно скористаються потенційним перемир’ям саме таким чином, і що Росія використовуватиме перемир’я для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації свого оборонно-промислового комплексу для майбутньої агресії, спрямованої на знищення української держави. Відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню, крім капітуляції України, свідчить про його впевненість у тому, що Росія може продовжувати здобувати перемогу, досягаючи повільних успіхів в Україні, перевершуючи підтримку Заходу для України та виграючи війну на виснаження проти українських сил.

Офіцери Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) затримали командира російської 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади (ВДВ), полковника Артема Городилова, за звинуваченням у шахрайстві 3 липня після повідомлень про значні втрати бригади у напрямку Харкова у червні 2024 року. Кремлівське бізнес-видання “Коммерсант” повідомило, що офіцери військової контррозвідки ФСБ затримали Городилова в Рязанській області за звинуваченням у шахрайстві в особливо великому розмірі та перевезли його до штаб-квартири Слідчого комітету Росії в Москві. Російські медіа повідомили, що Городилов заперечує звинувачення і заявив, що в майбутньому шукатиме виправдання, і що 235-й гарнізонний військовий суд відправив його в слідчий ізолятор.

Президент Росії Володимир Путін підтримав зусилля Шанхайської організації співробітництва (ШОС) щодо розширення своєї присутності в Центральній Азії та, ймовірно, використає це як один із важелів для розширення впливу Росії в регіоні. Путін похвалив розвиток ШОС та офіційне створення Антинаркотичного центру ШОС у Душанбе — ініціативи, яку запропонував президент Таджикистану Емомалі Рахмон у 2019 році. Генеральний секретар ШОС Чжан Мін заявив, що Центральна Азія є “ядром” ШОС і що мир і процвітання в Центральній Азії тісно пов’язані зі стабільністю та розвитком ШОС.

Міністерство оборони США оголосило про закупівлю оборонних перехоплювачів на суму 2,2 мільярда доларів, вироблених у США, та пакету допомоги на суму 150 мільйонів доларів для України 3 липня. Міністерство оборони США заявило, що придбає недавно вироблені ракети ППО PATRIOT і NASAMS для України, щоб допомогти захистити український народ та критичну інфраструктуру України від російських ударів безпілотників і ракетних атак.