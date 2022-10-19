Політика

Путін вдався до відчайдушної тактики – Держдеп

19 Жовтня 2022 21:08
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окупація

Накази президента Росії Володимира Путіна про введення воєнного стану в анексованих районах України є «відчайдушною тактикою, яка намагається забезпечити виконання та контроль (над цима територіями)», заявив у середу заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

«Ні для кого не повинно бути здивуванням, що Росія вдається до відчайдушної тактики, щоб спробувати встановити контроль у цих областях», — сказав Патель на брифінгу в Держдепартаменті, передає CNN.

«Правда полягає в тому, що Росія не потрібна в цих регіонах, і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії та силове захоплення того, що є українською територією», – сказав він.

Пател підкреслив, що «що б не говорив і не робив Кремль, що б вони не намагалися ввести указами на папері чи іншим способом, Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ і Запоріжжя є суверенною територією України».

«У них немає жодних правових претензій. Вони не мають юрисдикції над цими територіями. Це земля України, і Росія своїми незаконними діями грубо порушила суверенітет і територіальну цілісність України, а також порушила Статут ООН», – сказав він.


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