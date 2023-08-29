Путін уперше поїде за кордон після видачі ордера на його арешт – Bloomberg

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін погодився відвідати Китай – цей вояж стане його першою поїздкою за кордон після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум “Один пояс, один шлях” у жовтні, за словами трьох людей, ознайомлених із цим питанням.

Російський диктатор прийняв запрошення глави Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у заході, повідомило одне із джерел.

За словами двох співрозмовників, президент РФ готовий відвідувати лише ті країни, де його спецслужби можуть повністю гарантувати його безпеку, і Китай є одним із таких місць.

Путін не залишав Росію після того, як суд у Гаазі оголосив про ордер на його арешт у березні у зв’язку з незаконними депортаціями українських дітей. Водночас, за повідомленнями Кремля, він відвідував окуповані Росією території України.