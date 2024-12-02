Путін скасував свій аналог Олімпійських ігор “до особливого рішення”

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким у 2024 році “Всесвітні ігри дружби” не проводитимуть.

Проведення змагань відкладено “до особливого рішення” президента РФ. В указі йдеться про те, що перенесення змагань пов’язане із “захистом прав спортсменів і спортивних організацій на вільний доступ до міжнародної спортивної діяльності”.

У жовтні 2023 року Путін підписав указ про проведення “Всесвітніх ігор дружби”. Це сталося в умовах відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань через вторгнення армії РФ в Україну. Ігри мали відбутися у вересні 2024 року в Єкатеринбурзі та Москві, але були відкладені.