Спорт

Путін скасував свій аналог Олімпійських ігор “до особливого рішення”
2 Грудня 2024 17:58
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путін, росія
Володимир Путін / Фото: Радіо Свобода

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким у 2024 році “Всесвітні ігри дружби” не проводитимуть.

Проведення змагань відкладено “до особливого рішення” президента РФ. В указі йдеться про те, що перенесення змагань пов’язане із “захистом прав спортсменів і спортивних організацій на вільний доступ до міжнародної спортивної діяльності”. 

У жовтні 2023 року Путін підписав указ про проведення “Всесвітніх ігор дружби”. Це сталося в умовах відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань через вторгнення армії РФ в Україну. Ігри мали відбутися у вересні 2024 року в Єкатеринбурзі та Москві, але були відкладені.


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