Політика

Путін розповів пропагандисту як завзято воює його армія

15 Жовтня 2023 10:22
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що контрнаступ збройних сил України “провалився повністю”. За його словами, Київ готує нові операції на фронті, проте російські військові впевнено обороняються та займають вигідні позиції.

«Що стосується контрнаступу, який буксує,— він вже провалився повністю. Ми знаємо, що на окремих ділянках бойових дій супротивник готує нові активні наступальні дії. Ми це бачимо, знаємо. І ми відповідним чином на це реагуємо. Що відбувається зараз протягом усієї лінії зіткнення — це називається активна оборона. І наші війська покращують своє становище на всьому цьому просторі, досить великому просторі. Це стосується і куп’янського, і запорізького, і авдіївського напрямку», — розповів Путін в інтерв’ю журналісту ВДТРК Павлу Зарубіну.

Також він подякував керівництву збройних сил РФ та бійцям на передовій за їх мужність та героїзм.


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