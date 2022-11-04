Політика

Путін розповів про тепле ставлення до українців

4 Листопада 2022 17:27
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путін

Виступаючи на зустрічі з нагоди десятиліття створення Російського історичного та Російського військово-історичного товариства, президент Росії Володимир Путін заявив, що “Захід кидає українців у топку”, ніби їх не існує. А в Росії, навпаки, до українського народу завжди ставилися з повагою, вважає президент.

“Росія тепло відноситься і ставилася до народу України, незважаючи на нинішнє протистояння”, – сказав Путін. Конфлікт в Україні – це протистояння всередині одного народу, вважає він.

Зазначимо, що під час виступу Путіна у Києві, у центральних та східних регіонах України було оголошено повітряну тривогу.

Путін також назвав український народ головною жертвою “навмисної сублімації ненависті до росіян”. Протягом десятиліть після розпаду СРСР Україна пройшла шлях “прямого, неприхованого втручання західних країн у її внутрішні справи”, сказав він.

“У Росії намагалися зробити те саме. Але, на жаль, в Україні вдалося впровадити у свідомість мільйонів людей такі псевдоцінності, які призвели до того, що на цій території створили фактично анти-Росію, сіючи ненависть, ґвалтуючи свідомість людей, позбавляючи їх своєї справжньої історії – все зроблено для того, щоб перекроїти свідомість мільйонів. І дуже вміло підносився ґнот до розпаду нашої країни”, – сказав Путін.

На його думку, зіткнення Росії з Україною було неминучим. “І якби в лютому не було вжито відповідних дій з нашого боку, все було б те саме, але тільки з найгірших для нас позицій”, – знову зазначив він.

Путін вже не вперше заявляє про неминучість війни – він говорив так під час відвідин космодрому “Східний” 12 квітня та під час параду Перемоги 9 травня.


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