Путін прийняв рішення про підрив Запорізької АЕС

Російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС. Росіяни планують теракт наприкінці серпня-початку вересня.

Про це йдеться у телеграм-каналі “Генерал СВР”, посилаючись на свої джерела у Кремлі. Він ведеться від імені колишнього генерала Служби зовнішньої розвідки Росії.

Окрім того, очільник Кремля планує майже одночасно техногенну катастрофу на Курській АЕС, аби звинуватити у цьому Україну.

“Володимир Путін активував процес підготовки техногенної катастрофи на Курській АЕС. Днями Путін дав розпорядження відновити підготовку, а реалізація планується на кінець серпня-початок вересня. Декілька спроб “ворожих” безпілотних літальних апаратів, нібито атакувати Курчатов, це не що інше, як провокації, узгоджені у військовим керівництвом, керівництвом ФСБ і особисто з президентом, з метою показати “готовність” української сторони до ядерного терору”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином Путін хоче вийти “зі стратегічного глухого кута”, у якому опинився через розв’язану війну в Україні.

“Російським керівництвом подвійну катастрофу буде оголошено “терористичною атакою” на ядерні об’єкти, в чому звинуватить Україну. Путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення, забруднивши радіацією величезні частини території Росії, України, Республіки Білорусь та інших країн, заради виходу зі стратегічного глухого кута”, – зазначають інсайдерські джерела.

Ці плани президента Росії підтримує частина керівництва силового та військового блоків та готує їх до реалізації.