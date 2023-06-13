Путін пригрозив вийти із зернової угоди

Під час свого виступу перед військовими блогерами президент Володимир Путін зробив кілька коментарів щодо зернової угоди – домовленості про те, що Росія не блокуватиме чорноморські порти України та заважатиме експорту сільгосппродукції з них.

“Ми зараз думаємо над тим, щоб нам вийти з цієї зернової угоди. Тим більше, що ці коридори, якими йдуть кораблі, постійно використовуються противником для запуску безпілотників, морських безпілотників”, – сказав Путін.

Він додав, що незабаром до Москви приїдуть лідери африканських країн, яким він пообіцяв “безкоштовно надати зерно, яке до них не доходить”.

Зернова угода спочатку була укладена в липні 2022 року після того, як стало зрозуміло, що блокування Росією українських портів загрожує продовольчою катастрофою світу. Україна – один із найбільших у світі постачальників зернових продуктів.