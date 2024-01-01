Путін пригрозив нарощувати удари по Україні

Президент Росії Володимир Путін назвав терактом удари ЗСУ по Білгороду. Про це він заявив під час зустрічі з пораненими учасниками війни в Україні у шпиталі імені Вишневського у Підмосков’ї.

«Те, що сталося у Білгороді – це, безумовно, терористичний акт. Тому що під прикриттям двох ракет вони вдарили із систем залпового вогню, РСЗВ. Що таке РСЗВ, ви, як люди військові, знаєте. Ця зброя невибіркова, що б’є по площах. І цією зброєю вони вдарили по центру міста. Просто цілеспрямований удар по цивільному населенню», – заявив Путін у розмові з одним із військових.

Він додав, що «у нього самого все кипить» через обстріл Бєлгорода. За його словами, РФ у відповідь на подібні обстріли б’є по військових об’єктах. «Так і робитимемо. Ви звернули увагу, що буквально наступного дня таких ударів було завдано. І сьогодні, сдається, наносяться, і завтра робитимемо», — сказав він.

«Вони [українці] хочуть нас залякати та породити невпевненість усередині країни. Ми нарощуватимемо удари. Жоден злочин проти цивільного населення безкарним не залишиться», – додав Путін.