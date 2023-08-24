Суспільство

Путін прокоментував смерть Пригожина вперше з моменту його загибелі

24 Серпня 2023 19:42
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пригожин, путін

Президент країни-агресора Володимир Путін уперше висловився після катастрофи літака, на борту якого, за даними Росавіації, значився ватажок бойовиків ПВК “Вагнер” Євген Пригожин.

Про це повідомляє “РБК”, російські пропагандисти.

Під час розмови зі ставлеником Кремля на окупованій частині Донбасу Денисом Пушиліним путін висловив співчуття всім загиблим та розказав про таланти Пригожина.

“Пригожина я знав дуже давно, з початку дев’яностих років. Це була людина складної долі, і помилки у нього були серйозні в житті, домагався він результатів потрібних – і для себе, і для, коли я його просив, для спільної справи, як у ці останні місяці. Він був талановитою людиною, талановитим бізнесменом”, – сказав Путін.

Також Путін похвалив вагнерівців за участь у війни проти України. За його словами, “це люди, які зробили істотний внесок у нашу спільну справу боротьби з неонацистським режимом в Україні”. Він поообіцяв, що не забуде про це.


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