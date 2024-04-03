Політика

Путін планує війну на виснаження, – Bloomberg

3 Квітня 2024 21:37
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війна
Український артилеристи на Донецькому напрямку / Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін має намір виснажити Україну, вважаючи, що йому вдасться “переграти” партнерів Києва та здобути перемогу на полі бою.

За словами джерел Bloomberg, знайомих із військовою стратегією Кремля, Путін має намір домагатися своїх військових цілей, тому що наприкінці минулого року попередні дипломатичні контакти зі США ні до чого не привели.

США не бачили жодних ознак, що наприкінці минулого року російський президент серйозно ставився до пошуку способу припинення бойових дій. Вони відкинули ідею переговорів про припинення вогню без участі України. “Зараз Путін, найімовірніше, піде на загострення”, – вважають експерти. 

В умовах, коли в Росії не вистачає людей, необхідних для рішучого перелому, а Україні ледь вистачає боєприпасів, немає підтвердження, що будь-яка зі сторін зможе покласти край бойовим діям найближчим часом.

Після перемоги на виборах минулого місяця Путін посилив ракетні обстріли українських міст. Він заявив, що не зацікавлений у паузі, оскільки це дасть Україні та її союзникам час на переозброєння.

Путін звинуватив Україну в причетності до теракту в концертному залі в Москві 22 березня. Це викликало припущення, що Кремль готує ґрунт для посилення мобілізації.

Росія планує сформувати дві нові об’єднані армії, 14 дивізій і 16 бригад до кінця цього року. Досі війська РФ поповнювали свої лави, залучаючи новобранців обіцянкою щедрої зарплати, і мають намір призвати в армію ще щонайменше 250 000 солдатів у 2024 році.


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