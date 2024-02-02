Суспільство

Путін планує інтегрувати окуповані українські території протягом шести років – ISW

2 Лютого 2024 10:21
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Володимир Путін / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін наголосив на планах інтегрувати окуповані території України до складу РФ упродовж наступних шести років, що вказує на довгостроковість його намірів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін заявив, що Росія планує, щоб окуповані території України були на одному рівні з Росією в невизначених «ключових областях» до 2030 року.

Це свідчить про те, що Росія розпочинає реалізацію довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок, йдеться у звіті ISW.

Окрім цього, Путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях і зазначив, що суб’єкти РФ налагодили патронатні мережі з окупованими регіонами України.


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Путін планує інтегрувати окуповані українські території протягом шести років – ISW
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