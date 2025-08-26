“Путін неправий, але мистецтво не варто зупиняти”: Вуді Аллен виправдав свою появу на московському тижні кіно

Американський режисер Вуді Аллен заперечив звинувачення України у “відбілюванні” злочинів Росії після своєї участі у дистанційному форматі у Московському міжнародному тижні кіно.

Про це пише The Guardian.

Реклама

Реклама

Вуді Аллен долучився до фестивалю у форматі онлайн-включення під час сесії, яку модерував російський режисер Федір Бондарчук, відомий своєю близькістю до Володимира Путіна.

“Я твердо вірю, що Путін абсолютно неправий, а війна, яку він розв’язав, — жахлива. Але я не думаю, що переривання мистецьких розмов будь-коли є добрим способом допомогти”, — сказав режисер.

Міністерство закордонних справ України назвало його участь “ганьбою та образою для жертв українських акторів і кінематографістів, убитих чи поранених російськими військовими злочинцями”.

“Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років. Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди”, — йдеться в повідомленні.

За даними російських ЗМІ, Аллен підкреслив, що не планує знімати фільми в Росії, хоча має “лише добрі почуття до Москви й Санкт-Петербурга” та захоплюється класикою російського кіно, зокрема “Війною і миром” Сергія Бондарчука, яка отримала “Оскар” у 1969 році.