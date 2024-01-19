Політика

Путін наказав знайти за кордоном нерухомість, яка належить РФ, включаючи період часів СРСР та Російської імперії

19 Січня 2024 11:49
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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист закордонної нерухомості, що належить Росії, включаючи період часів СРСР та Російської імперії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Як зазначається, субсидія буде скерована до Підприємства з управління власністю за кордоном, яке є частиною Управління справами президента Росії. Виділені кошти мають покрити витрати, пов’язані зі «здійсненням пошуку нерухомого майна РФ, колишньої Російської імперії, колишнього СРСР, належним оформленням прав та юридичним захистом цього майна».

У 2021 році правила субсидування на пошук закордонної нерухомості були скориговані, і цей процес перестав бути чинником для виділення коштів. Новий указ повертає механізм субсидування, зобов’язуючи уповноважене підприємство здійснювати пошук та забезпечувати юридичний захист російських активів за кордоном.


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