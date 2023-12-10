Путін наказав заарештовувати всіх “відмовників”

Російська військова поліція затримала у Вірменії громадянина РФ Дмитра Сетракова та доставила його на територію російської військової бази у Гюмрі. У Росії проти Сетракова порушено кримінальну справу про самовільне залишення частини, його затримано на 27 діб, повідомила правозахисна організація “Гельсінська цивільна асамблея – Ванадзор”.

Голова організації Артур Сакунц в інтерв’ю вірменській службі “Радіо Свобода” розповів, що Сетраков був контрактником у Росії, але після нападу РФ на Україну переїхав до Вірменії. Сакунц довідався про його затримання від російських правозахисників, до них звернулася дружина росіянина.

На російській військовій базі у Гюмрі Сакунцу підтвердили, що Сетраков перебуває під вартою. На запитання, на якій підставі заарештовано росіянина, правозахиснику відповіли, що “це наказ президента РФ Володимира Путіна заарештувати всіх таких відмовників”. “На моє запитання, де він відбуватиме покарання, якщо суд визнає його винним, мені відповіли, що це буде в Російській Федерації”, – додав Сакунц.

Він підкреслив, що російська військова поліція не має права затримувати у Вірменії навіть громадян РФ, це, за його словами, можуть робити лише правоохоронні органи самої Вірменії (російська сторона має зв’язатися з ними для пошуку громадянина, який розшукується). Правозахисник назвав дії російської військової поліції “атакою на правову систему Вірменії, на Вірменію як суверенну державу”.

“Гельсінська цивільна асамблея – Ванадзор” закликала владу Вірменії “зробити всі необхідні зусилля для повернення Сетракова Дмитра Леонідовича під правовий захист Республіки Вірменія”.

Як зазначає видання “Вот так”, росіян, звинувачених у дезертирстві або ухиленні від служби в армії, і раніше затримували у Вірменії, але це робили місцеві поліцейські, і затриманих відпускали за кілька годин.