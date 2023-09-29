Суспільство

Путін наказав колишньому очільнику ПВК “Вагнер” збирати добровольців для війни

29 Вересня 2023 10:03
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війна, путін, вагнер

Президент РФ Володимир Путін доручив колишньому начальнику групи “Вагнер” Андрію Трошеву зайнятися формуванням “добровольчих підрозділів”.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на заяву Путіна під час зустрічі з Трошевим. 

“На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займетеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, насамперед, звісно, у зоні спеціальної військової операції”.

… Ви самі понад рік воювали в такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла найкращим і найуспішнішим чином”.

Питання бойової підготовки курує заступник голови російського Міноборони Юнус-Бек Баматгіреєвич Євкуров.

За деякими даними, Трошев курував роботу служби безпеки Вагнера, а під час заколоту Пригожина відмовився бунтувати і передав інформацію у ФСБ.

У липні російські опозиційні ЗМІ повідомляли, що він може очолити вагнерівців, які підписали контракт з Міноборони РФ.


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