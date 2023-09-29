Путін наказав колишньому очільнику ПВК “Вагнер” збирати добровольців для війни

Президент РФ Володимир Путін доручив колишньому начальнику групи “Вагнер” Андрію Трошеву зайнятися формуванням “добровольчих підрозділів”.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на заяву Путіна під час зустрічі з Трошевим.

“На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займетеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, насамперед, звісно, у зоні спеціальної військової операції”.

… Ви самі понад рік воювали в такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла найкращим і найуспішнішим чином”.

Питання бойової підготовки курує заступник голови російського Міноборони Юнус-Бек Баматгіреєвич Євкуров.

За деякими даними, Трошев курував роботу служби безпеки Вагнера, а під час заколоту Пригожина відмовився бунтувати і передав інформацію у ФСБ.

У липні російські опозиційні ЗМІ повідомляли, що він може очолити вагнерівців, які підписали контракт з Міноборони РФ.