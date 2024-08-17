Призначено виконувача обов’язки гендиректора “Охматдиту”

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко призначив тимчасово виконуючим обов’язки НДСЛ “Охматдит” Олександра Уріна, який очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій медзакладу.

Про це міністр повідомив у Facebook

“З урахуванням порад лікарів, прийняв рішення тимчасово покласти виконання обов’язків генерального директора Охматдиту на Олександра Уріна, який нині очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Охматдиту”, – повідомив Ляшко.

За словами міністра, він 17 серпня зустрівся з декількома завідувачами відділень лікарні, аби почути їх думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись Охматдит далі, а також хто готовий очолити цей рух в складний час та має довіру колег. Рішення було прийнято за результатами цієї зустрічі.

“Пересвідчився, що колектив лікарні йому (Уріну) довіряє. Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять Охматдит ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося”, – зазначив очільник МОЗ.

Перед цим генеральний директор НДСЛ “Охматдит” Володимир Жовнір був відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.