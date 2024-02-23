Приватний космічний корабель США здійснив першу за 50 років посадку на Місяць

Апарат Odysseus американської приватної компанії здійснив успішну посадку в районі південного полюса Місяця.

Про це повідомили в NASA.

Корабель знаходиться на поверхні супутника та передає слабкий, але стійкий сигнал, повідомив під час прямої трансляції генеральний директор компанії Intuitive Machines.

“Ми можемо підтвердити, що наш апарат на Місяці і ми отримуємо сигнал, Odysseus знайшов новий прихисток”, — поінформував під час трансляції керівник польоту Odysseus.

Космічний корабель, що стартував із Землі 15 лютого, висадився в автономному режимі. Поки не зрозуміло точне місце посадки, інженери продовжують аналізувати дані від приладів космічного корабля.

Центр управління польотом на короткий час втратив зв’язок з апаратом. На відновлення сигналу та підтвердження факту посадки пішло близько десяти хвилин. Як повідомило після підтвердження успішної посадки NASA, Odysseus торкнувся місячної поверхні о 23:24 за Гринвічем.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU — NASA (@NASA) February 22, 2024

Як пише АР, востаннє американський апарат здійснював посадку на Місяць у грудні 1972 року.

Модуль Odysseus розроблений американською космічною компанією Intuitive Machines. Ця місія стала першою успішною приватною спробою приземлитися на Місяць і першою більш ніж за 50 років успішною м’якою посадкою для США. Востаннє американський модуль спускався на поверхню супутника 1972 року під час місії “Аполон-17”.