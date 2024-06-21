ПриватБанк цієї ночі призупинить операції з картками

В ніч на 22 червня “ПриватБанк” з 00:05 і до 07:00 години ранку проведе планові регламентні роботи, в результаті чого будуть призупинені операції з картками.

Про це повідомляє пресслужба “ПриватБанку“.

Аналогічний “тайм-аут” триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

“Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками, то радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин”, — йдеться у повідомленні.