Політика

“Принципове рішення досягнуте” – МЗС України про €50 млрд від ЄС

15 Грудня 2023 16:22
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єс, україна

Міністерство закордонних справ України вважає, що на саміті ЄС все ж було досягнуте “принципове рішення” про створення Українського фонду розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Про це повідомляється в заяві відомства, яку передає “Європейська правда”

В МЗС заявили, що принципове рішення щодо 50 млрд євро є “чітким сигналом, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться”.

“Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування”, – зазначили у відомстві.

В МЗС уточнили, що 50 млрд євро, що будуть виділені Євросоюзом для України, спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС.

Також в МЗС привітали погодження 12-го пакета санкцій ЄС на саміті  і зобов’язання Євросоюзу та його держав-членів і надалі задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України, зокрема через Європейський фонд миру (EPF) та Місію військової допомоги, а також через двосторонню допомогу держав-членів.

“Закликаємо ЄС якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах Європейського фонду миру. Підтримуємо пропозицію Європейської Ради прискорити роботу над реформуванням EPF та збільшенням його фінансування для якнайкращого задоволення військових потреб України”, – йдеться у заяві.


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