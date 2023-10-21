Прикордонники знищили штурмову групу окупантів на Бахмутському фланзі

Сили оборони України, серед яких і військовослужбовці Держприкордонслужби України, просуваються вперед на Бахмутському напрямку та відбивають контратаки російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Так, днями ворожі сили намагались штурмом захопити один з опорних пунктів прикордонного підрозділу. Вогнем з мінометів та автоматичних гранатометів прикордонники зупинили піхоту противника, а артилерія механізованої бригади ЗСУ уразила бронетехніку, що використовувалась для штурму.

“Не маючи успіху тимчасово вцілілі загарбники вдалися до втечі. Бойові машини, на яких атакували вороги, були знешкоджені, а отже жива сила відходила своїм ходом. Довершили знищення штурмової групи окупантів прикордонники-мінометники, які «накрили» противника під час відступу”, – розповіли в ДПСУ.