Прикордонники викрили контрабанду психотропів і ліків на понад 1 млн грн

На пункті пропуску “Краківець” прикордонники спільно з митниками викрили два випадки незаконного ввезення лікарських засобів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Під час перевірки автомобіля “Mercedes”, що їхав з Італії, в багажному відділенні виявили понад 500 пігулок із вмістом наркотичних і психотропних речовин. Водій, 56-річний мешканець Івано-Франківщини, пояснив, що віз просто “передачу” з Рима.

За цим фактом прикордонники направили до Нацполіції повідомлення про можливе кримінальне правопорушення за ст. 309 ККУ.

Вилучення нелегальних ліків / Фото: ДПСУ

Ще одну партію нелегальних медикаментів виявили в іншому “Mercedes”. У транспортному засобі знайшли понад 70 упаковок препаратів від ожиріння та діабету загальною вартістю понад 1,3 млн грн. Водій, 30-річний уродженець Чернівецької області, заявив, що віз ліки з Німеччини для передачі в Чернівцях.

Працівники митниці вилучили медикаменти та склали протокол про порушення митних правил.