Прикордонні райони Курської області покинули 76 тисяч осіб

За даними російського МНС, свої домівки через бойові дії в прикордонних районах Курської області залишили понад 76 тисяч осіб.

“У місті Курську розгорнуто і продовжує працювати Міжвідомчий оперативний штаб з надання допомоги населенню в прикордонних районах Курської області. Пріоритетним напрямком роботи оперативного штабу є відселення жителів цих районів у безпечні місця. Загалом від початку проведення цієї роботи в безпечні місця було тимчасово відселено понад 76 тис. осіб”, – повідомив ТАСС офіційний представник МНС Росії в міжвідомчому оперативному штабі Артем Шаров.