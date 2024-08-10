Суспільство

Прикордонні райони Курської області покинули 76 тисяч осіб
10 Серпня 2024 18:27
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евакуація, росія
Жителі Льгова Курської області масово залишають свої будинки. На трасах затори / Скриншот відео

За даними російського МНС, свої домівки через бойові дії в прикордонних районах Курської області залишили понад 76 тисяч осіб.

“У місті Курську розгорнуто і продовжує працювати Міжвідомчий оперативний штаб з надання допомоги населенню в прикордонних районах Курської області. Пріоритетним напрямком роботи оперативного штабу є відселення жителів цих районів у безпечні місця. Загалом від початку проведення цієї роботи в безпечні місця було тимчасово відселено понад 76 тис. осіб”, – повідомив ТАСС офіційний представник МНС Росії в міжвідомчому оперативному штабі Артем Шаров.


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