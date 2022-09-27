При розмінуванні школи у селі Макарове Золочівського району загинув сапер

На деокупованих територіях Харківщини триває розмінування. Сапери Національної гвардії знешкодили більше тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів.

Інженерні розрахунки НГУ працюють на території Золочівського, Дергачівського та Харківського районів, які два тижні тому були звільнені від російських окупаційних військ. Як повідомили у Відділенні інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України, серед найбільш замінованих населених пунктів — Макарове, Турове, Дементіївка, Уди та Гоптівка. Були знешкоджені такі вибухонебезпечні предмети, як касетні боєприпаси РСЗВ «Смерч» та «Ураган», артилерійські снаряди, постріли для гранатометів, ручні гранати, протипіхотні та протитанкові міни.

«Сапери працюють на безпечній дистанції один від одного – це 50-100 метрів. У залежності від забруднення місцевості на розмінування території спеціаліст витрачає стільки часу, скільки йому необхідно – 100 метрів він може пройти як за 10 хвилин, так і за годину-дві», – розповів командир групи розмінування нацгвардієць «Тротил».

Наразі сапери зосередились на розмінуванні доріг, узбіч, житлових будинків, державних та громадських установ, шкіл та дитячих садків. Окупанти широко застосовують різноманітні боєприпаси та способи мінування, зневажаючи положення Женевської конвенції [Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію].

«Перед тим, як заїхати в деокупований населений пункт, ми проводимо інженерну розвідку. У Козачій Лопані противником були заміновані цивільні житлові будинки та вулиці, майже під кожною подушкою були знайдені закладені ручні гранати. Протитанкові міни ТМ-62 противник комбінує, замість стандартного підривника з протипіхотними мінами ПМН-2 [протипіхотна фугасна натискної дії], де сила спрацювання 8-25 кілограмів. Під час розмінування Макарівської школи загинув сапер з моєї групи. Вона була замінована повністю – двері, вікна, навчальні класи, дитячий майданчик», – пояснює «Тротил».

Міни, нерозірвані снаряди та вибухові пристрої становлять небезпеку для мирних жителів, проте часто цивільні ігнорують попереджувальні знаки та підриваються, оскільки їдуть на свій страх та ризик через заміновану місцевість, ґрунтовими дорогами, лісами та лісосмугами.

Інженери Нацгвардії на звільнених прикордонних територіях працюють спільно з підрозділами ДСНС та Збройних сил. За словами самих саперів, один день активних бойових дій дорівнює місяцю розмінування.