Проведення масових заходів у Києві зобов′язали узгоджувати з Генштабом, – ЗМІ

Росіяни завдали удару по турецькому підприємству — ймовірно, це завод Baykar у Києві

Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18–22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку, — ДПСУ

Начальник КМВА Тимур Ткаченко підписав доручення, відповідно до якого організатори масових та урочистих заходів у Києві зобов’язані попередньо погоджувати їх із Генеральним штабом ЗСУ.