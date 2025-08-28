Проведення масових заходів у Києві зобов′язали узгоджувати з Генштабом, – ЗМІ

Начальник КМВА Тимур Ткаченко підписав доручення, відповідно до якого організатори масових та урочистих заходів у Києві зобов’язані попередньо погоджувати їх із Генеральним штабом ЗСУ.
Про це повідомляє видання “Вечірній Київ”
У документі наголошується:
- усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі;
- організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, також зобов’язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА;
- інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур.