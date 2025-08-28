        Новини

        Проведення масових заходів у Києві зобов′язали узгоджувати з Генштабом, – ЗМІ

        Федір Олексієв
        28 Серпня 2025 19:17

        Начальник КМВА Тимур Ткаченко підписав доручення, відповідно до якого організатори масових та урочистих заходів у Києві зобов’язані попередньо погоджувати їх із Генеральним штабом ЗСУ.

        Про це повідомляє видання “Вечірній Київ

        У документі наголошується:

        • усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі;
        • організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, також зобов’язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА;
        • інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур.

