Противник намагається прорвати оборону на Курахівському напрямку – Генштаб

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 83. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ сьаном на 16:00.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник 27 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, на даний час триває три боєзіткнення біля Георгіївки та Костянтинівки.

Окупант продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області. Зокрема, під артилерійськими ударами опинилися райони населених пунктів Нова Гута, Грабовське, Вовківка, Сопич, Уланове, Новодмитрівка, Бачівськ. Авіаційного удару зазнали Нова Гута, Ободи, Іскрисківщина, Павлівка, Білопілля, Кіндратівка.