Протиповітряна оборона знищила над Україною 132 російські БпЛА

У ніч на 22 вересня, починаючи з 21:00 21 вересня, РФ атакувала Україну 141 ударним БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ Криму). Близько 80 з цих дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 132 ворожі БпЛА Shahed, “Гербера” і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих повітряних цілей та уламків на восьми локаціях.

Крім того, з 4 по 6 ранку 22 вересня ворог завдав авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. Зафіксовано пуски КАБів з літаків тактичної авіації противника з району міста Токмак – ТОТ Запорізької обл. Троє людей загинули, двоє зазнали поранень.