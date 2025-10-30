Протягом всієї доби в усіх регіонах: Укренерго попередило про відключення світла 31 жовтня

У всіх регіонах Україні у п’ятницю, 31 жовтня, діятимуть графіки відключення світла. В Укренерго попередили про обмеження протягом всієї доби.
Про це повідомили в Укренерго.
“Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра, 31 жовтня, цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання”, – йдеться в повідомленні.
Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця.
Обсяг застосування заходів обмеження електропостачання на 31 жовтня
Графіки погодинних відключень:
- з 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00).
Графіки обмеження потужності:
- з 00:00 до 24:00 – для промислових споживачів.