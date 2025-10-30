        Суспільство

        Протягом всієї доби в усіх регіонах: Укренерго попередило про відключення світла 31 жовтня

        Галина Шподарева
        30 Жовтня 2025 18:56
        Генератор біля кафе у Львові / Фото архівне: lviv.vgorode.ua
        Генератор біля кафе у Львові / Фото архівне: lviv.vgorode.ua

        У всіх регіонах Україні у п’ятницю, 31 жовтня, діятимуть графіки відключення світла. В Укренерго попередили про обмеження протягом всієї доби.

        Про це повідомили в Укренерго.

        “Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра, 31 жовтня, цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання”, – йдеться в повідомленні.

        Причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця.

        Обсяг застосування заходів обмеження електропостачання на 31 жовтня

        Графіки погодинних відключень:

        • з 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00).

        Графіки обмеження потужності:

        • з 00:00 до 24:00 – для промислових споживачів.

