Протягом всієї доби в усіх регіонах: Укренерго попередило про відключення світла 31 жовтня

У Міноборони РФ заявили про готовність призупинити бойові в районі Куп’янська та Покровська: яка мета

“Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра, 31 жовтня, цілодобово в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання”, – йдеться в повідомленні.

Про це повідомили в Укренерго .

У всіх регіонах Україні у п’ятницю, 31 жовтня, діятимуть графіки відключення світла. В Укренерго попередили про обмеження протягом всієї доби.