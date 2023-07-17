Протягом минулого тижня ЗСУ звільнили від окупації майже 18 кв. км території – Маляр

Протягом минулого тижня українські Збройні сили звільнили від окупації майже 18 кв. км території на сході та півдні України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом звільнено майже 18 кв. км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв. км”, – розповіла представниця Міноборони.

За минулий тиждень на Бахмутському напрямку було звільнено територію 7 кв км Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв км, повідомила Маляр.

Тим часом на півдні України Сили оборони звільнили від окупантів ще 10,9 кв км території. Загалом від початку наступу українські оборонці на цій ділянці фронту просунулись на 9,25 км. Звільнена площа складає 179,5 кв. км.