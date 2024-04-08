Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень – Генштаб

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом зафіксовано 48 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

противник здійснив 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки в районі населеного пункту Бердичі Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

нашими захисниками відбито 2 атаки в районі населеного пункту Бердичі Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, противник здійснив 3 безуспішні атаки позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога.