Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень – Генштаб

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 64 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
Загалом відбулось 56 бойових зіткнень.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
- На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника біля Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
- На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах Ласточкиного та Первомайського Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
- На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районі Роботиного Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 14 спроб штурму позицій наших військ.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.
Також на східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 пунктах управління та 1 складу боєприпасів противника.