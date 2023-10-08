Протягом доби на Куп’янському напрямку відбито три атаки, – Генштаб

Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку протягом доби українські воїни успішно відбили всі атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

протягом доби українські воїни успішно відбили всі атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

Сили оборони відбили всі атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку впродовж доби наші оборонці успішно відбили 13 атак окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 2 склади боєприпасів противника.