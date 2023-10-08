Протягом доби на Куп’янському напрямку відбито три атаки, – Генштаб

Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
- На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
- На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.
- На Бахмутському напрямку протягом доби українські воїни успішно відбили всі атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.
- На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку впродовж доби наші оборонці успішно відбили 13 атак окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 2 склади боєприпасів противника.