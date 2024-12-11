Протести в Грузії: Макрон поговорив з Іванішвілі

Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував почесному голові правлячої партії Грузії “Грузинська мрія” Бідзіні Іванішвілі, щоб обговорити ситуацію в країні на тлі останніх політичних подій. Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на комюніке Єлисейського палацу.

За даними Єлисейського палацу, ініціатором дзвінка був Макрон. Він засудив переслідування опозиції, журналістів і громадських активістів у Грузії, а також використання сили проти мирних протестувальників.

“Президент наголосив на необхідності звільнення усіх свавільно затриманих осіб, а також на важливості дотримання свободи слова та права на мирні зібрання,” — йдеться у заяві.

Макрон висловив жаль через відхід Грузії від європейського шляху, зазначивши, що це матиме вплив на відносини з Євросоюзом. Він закликав до “інклюзивного діалогу” з усіма політичними силами та представниками громадянського суспільства, враховуючи європейські та демократичні прагнення грузинського народу.

У заяві “Грузинської мрії”, яку цитують грузинські ЗМІ, зазначено, що Іванішвілі подякував Макрону за ініціативу та “підтримав ідею спільних зусиль” для зменшення напруженості в країні.

Там також зазначили, що розмова тривала близько години, а сторони домовилися знову поговорити найближчими днями, щоб оцінити досягнутий прогрес.